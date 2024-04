https://fr.sputniknews.africa/20240413/gaza-et-partenariat-strategique-au-menu-de-discussions-alger-moscou-1066049895.html

Gaza et partenariat stratégique au menu de discussions Alger-Moscou

L'Algérie et la Russie ont partagé leurs vues sur l'avenir de leurs relations, ainsi que sur la question palestinienne, à l'occasion d'un entretien entre le... 13.04.2024, Sputnik Afrique

Le partenariat stratégique approfondi et l'évolution de la crise dans la bande de Gaza ont été le 12 avril au centre des entretiens entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf et le chef adjoint de la diplomatie russe Mikhaïl Bogdanov, en visite de travail en Algérie, a annoncé ce samedi 13 avril le ministère russe des Affaires étrangères.Les deux diplomates ont constaté un niveau élevé du dialogue politique entre Moscou et Alger et de leurs efforts coordonnés au sein du Conseil de sécurité de l'Onu, de l'OPEP+ et du Forum des pays exportateurs de gaz, selon un communiqué du ministère.Evoquant la situation dans la région MENA, les deux responsables ont focalisé leur attention sur le conflit dans la bande de Gaza.- La Russie et l'Algérie ont confirmé leur soutien aux efforts de la communauté internationale pour obtenir un cessez-le-feu et accorder l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza;- Les deux pays appuient lacandidature de la Palestine à l'Onu;- Ils préconisent la nécessité de créer des conditions pour lancer des négociations sur la base des normes internationales prévoyant entre autres la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec sa capitale à Jérusalem-Est.La Russie et l'Algérie ont renforcé leurs liens dans divers domaines ces derniers mois, signant par exemple une feuille de route sur l'énergie nucléaire, prévoyant des partenariats sur les réacteurs de recherche et la formation des personnels.Moscou est par ailleurs devenu le principal fournisseur de blé vers l'Algérie, devançant l'Union européenne sur les six premiers mois de la campagne commerciale de 2023/2024.

