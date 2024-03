https://fr.sputniknews.africa/20240328/moscou-et-alger-signent-une-feuille-de-route-sur-lenergie-nucleaire-1065812111.html

Moscou et Alger signent une feuille de route sur l'énergie nucléaire

Moscou et Alger signent une feuille de route sur l'énergie nucléaire

Sputnik Afrique

Le géant russe Rosatom accentue sa collaboration avec l'Algérie dans le secteur de l'énergie nucléaire, comme en atteste la signature d'une nouvelle feuille de... 28.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-28T18:56+0100

2024-03-28T18:56+0100

2024-03-28T18:56+0100

international

algérie

nucléaire

énergie nucléaire

rosatom

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/20148/72/201487284_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_804f692179b63ca0702b4b9e17f90dd3.jpg

L'Algérie et la Russie ont signé le 26 mars une feuille de route sur le nucléaire civil dans le cadre du forum Atomexpo-2024 à Sotchi, a annoncé ce jeudi 28 mars le groupe public russe de l'énergie atomique Rosatom.Le document signé par le ministre algérien de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab et le PDG de Rosatom Alexeï Likhachev prévoit de poursuivre des collaborations jusqu'en 2025 dans divers domaines comme:- Le cycle du combustible nucléaire;- Le travail sur les réacteurs de recherche;- La formation du personnel.Les accords prévoient encore la tenue de groupes de travail conjoints et de visites techniques.En septembre 2014, la Russie et l'Algérie avait signé un accord intergouvernemental de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Moscou apporte par ailleurs son expertise à plusieurs autres pays africains et construit notamment la centrale d'El-Dabaa en Égypte, qui développera une capacité de 4.800 mégawatts.

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, algérie, nucléaire, énergie nucléaire, rosatom