https://fr.sputniknews.africa/20240402/partenaires-dafrique-avec-moscou-on-sent-le-respect-avec-leurope-ce-netait-pas-le-cas-1065887650.html

Partenaires de l'Afrique: avec Moscou "on sent le respect", avec l'Europe "ce n'était pas le cas"

Partenaires de l'Afrique: avec Moscou "on sent le respect", avec l'Europe "ce n'était pas le cas"

Sputnik Afrique

La Russie et les pays africains atteignent de nouveaux niveaux de coopération économique, en particulier depuis le sommet Russie-Afrique de 2023. Quel premier... 02.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-02T17:19+0200

2024-04-02T17:19+0200

2024-04-02T17:30+0200

marché en main

podcasts

russie

afrique

coopération

économie

nucléaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/02/1065887268_19:0:1896:1056_1920x0_80_0_0_9ea1a2e649e51c7149b3eecd05d00e37.jpg

Partenaires d’Afrique: avec Moscou «on sent le respect», avec l'Europe «ce n'était pas le cas» Sputnik Afrique La Russie et les pays africains atteignent de nouveaux niveaux de coopération économique, en particulier depuis le sommet Russie-Afrique de 2023. Quel premier bilan peut-on dresser de l’avancement de ces projets ? Hyacinthe Wendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur burkinabè, dresse un état des lieux.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Hyacinthe Wendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nazi Boni/Bobo au Burkina Faso, membre du Groupe d'initiatives pour la refondation de la patrie et du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, fait un tour d’horizons des projets russo-africains comme des perspectives qui attendent encore le continent et Moscou dans les différents secteurs.Sur les enjeux du nucléaire comme clef de voûte de la coopération russo-africaine, M.Ouedraogo assure que "l'énergie nucléaire est une alternative pour compenser le retard de l'Afrique dans la production énergétique et donc de permettre à l'Africain d'assurer son autodéveloppement. Que ce soit le développement industriel, le développement de l'agriculture et du secteur agro-pastoral et l'éducation, les domaines de la santé et de l'éclairage public".À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

podcasts, russie, afrique, coopération, économie, nucléaire, аудио