Les relations entre Moscou et l'Afrique vont "bouleverser le monde"

Au lendemain de la remise de 25.000 tonnes de céréales russes au Burkina Faso, un journaliste burkinabè analyse pour Sputnik Afrique l'avenir des rapports... 27.01.2024, Sputnik Afrique

"Les relations entre la Russie et les pays africains, notamment ceux du Sahel, cela va bouleverser le monde", a déclaré ce 27 janvier à Sputnik Afrique Sylvestre Ilboudo, rédacteur en chef d'Actuel Média Burkina, commentant l'arrivée de 25.000 tonnes de céréales offertes par Moscou au Burkina Faso.Selon lui, la main tendue par Moscou aux pays africains signifie un tout nouveau partenariat. Bien d'autres pays "ont compris qu'un monde multipolaire c'est à travers ce partenariat entre la Russie et les pays du Sahel".La Russie aide les pays africainsLe 26 janvier, l'ambassade de Russie au Burkina Faso a annoncé avoir organisé une cérémonie de remise des céréales russes promises par Vladimir Poutine à ce pays. La cérémonie s'est déroulée à Ouagadougou.Le 23 janvier, un responsable de l'administration du port de Mogadiscio avait confirmé l'arrivée à titre gracieux d'un lot de 25.000 tonnes de céréales russes en Somalie. Le 9 janvier, 25.000 tonnes de blé russe avaient également été livrées au Mali.Le Président russe avait annoncé sa décision de faire livrer gratuitement des céréales à six pays africains -le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée- lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui s’est déroulé fin juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Les frais de transport avaient été pris en charge par la Russie.

