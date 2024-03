https://fr.sputniknews.africa/20240331/athletes-russes-snobes-aux-jo-de-paris--les-produits-francais-dans-le-viseur-de-moscou-1065852490.html

Athlètes russes snobés aux JO de Paris: les produits français dans le viseur de Moscou

Athlètes russes snobés aux JO de Paris: les produits français dans le viseur de Moscou

Sputnik Afrique

Si les athlètes russes ne sont pas "les bienvenus" aux Jeux olympiques de Paris, les produits français pourraient subir le même rejet à Moscou, a ironisé Maria... 31.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-31T13:44+0200

2024-03-31T13:44+0200

2024-03-31T13:45+0200

international

jeux olympiques

anne hidalgo

maria zakharova

sport

boycott

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/06/1064489578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89a398a3be7c3913f1e3f58445f9c83f.jpg

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a esquissé l'idée d'un boycott des produits français, expliquant qu'ils pourraient ne plus être les "bienvenus en Russie".Une réponse du tac-au-tac à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait déclaré que les "athlètes russes et biélorusses" ne seraient pas les bienvenus dans sa ville pour les prochains J.O.Le 28 mars, la maire de Paris avait effectué un déplacement à Kiev. Elle avait lancé un avertissement aux sportifs russes et biélorusses présents aux prochains Jeux olympiques organisés dans sa ville.Une position bien plus tranchée que celle du Comité international olympique, qui a autorisé ces athlètes à participer à la compétition sous drapeau neutre. Ils seront néanmoins exclus de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, jeux olympiques, anne hidalgo, maria zakharova, sport, boycott