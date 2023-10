https://fr.sputniknews.africa/20231013/lafrique-souhaite-la-levee-des-sanctions-contre-les-athletes-russes-reconnait-le-cio-1062776917.html

L’Afrique souhaite la levée des sanctions contre les athlètes russes, reconnaît le CIO

L’Afrique souhaite la levée des sanctions contre les athlètes russes, reconnaît le CIO

Les représentants de pays africains ont demandé début octobre au Comité International Olympique (CIO) d'examiner la possibilité de lever les sanctions contre les athlètes russes et biélorusses, a déclaré le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach à Mumbai, en Inde, au lendemain de la décision du CIO de suspendre le Comité olympique russe.Suspension du Comité olympique russeLe 12 octobre, la commission exécutive du CIO a suspendu le Comité olympique russe suite à la décision de celui-ci d’intégrer les Conseils olympiques des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et des régions de Zaporojié et de Kherson.Ces quatre entités avaient rejoint la Fédération de Russie à l’automne 2022 après des référendums. Selon Mark Adams, le porte-parole du CIO, l’entrée des représentations de ces quatre entités au Comité olympique russe viole la Charte olympique.Cette suspension ne règle toujours pas la question de la participation d’athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris en 2024.Comités olympiques africains en soutien des athlètes russesAu mois de mars, les représentants des athlètes africains réunis à Alger, avaient voté à l’unanimité pour la réintégration des athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales et surtout aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024.Cet acte de la communauté des sportifs africains avait suivi à la décision de l’ensemble des comités nationaux olympiques africains qui, début mars, avaient voté pour demander la réintégration des athlètes russes et biélorusses.Sanctions contre les athlètes russes et biélorussesEn février 2022, le CIO a recommandé aux fédérations internationales de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux compétitions en raison de la situation en Ukraine.Fin mars, il a recommandé d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux compétitions internationales uniquement en qualité d’athlètes neutres. Cette recommandation ne concernait que les sportifs qui n'avaient pas publiquement exprimé leur soutien à l'opération spéciale russe en Ukraine et qui n’étaient pas associés aux forces armées ou aux agences de sécurité nationale russes.

