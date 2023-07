https://fr.sputniknews.africa/20230707/le-mouvement-des-non-alignes-sattend-a-des-jo-de-paris-politiquement-neutres-1060387601.html

Le Mouvement des non-alignés s'attend à des JO de Paris "politiquement neutres"

Le Mouvement des non-alignés s'attend à des JO de Paris "politiquement neutres"

Les Jeux olympiques étant "un puissant messager de paix et de dialogue", "la participation des athlètes de l'ensemble des 206 Comités nationaux olympiques" aux... 07.07.2023, Sputnik Afrique

En prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, le Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés a publié ce vendredi une déclaration spéciale suite à sa réunion ministérielle, qui s'est achevée jeudi soir à Bakou, en Azerbaïdjan.Un symbole d'unitéDans le document, les pays membres ont rappelé que d'après la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport adoptée par l'UNESCO en 2015, "tout être humain a un droit fondamental à […] l'activité physique et au sport sans discrimination fondée sur l'appartenance ethnique".Dans le contexte de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, le Président Zelensky a réclamé, fin janvier, auprès d'Emmanuel Macron que les Russes soient bannis des prochains JO. Pourtant, le Comité exécutif du CIO a recommandé le retour des athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales avec un statut neutre. Le comité avait proposé de refuser uniquement les athlètes qui avaient activement soutenu cette opération.

