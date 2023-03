https://fr.sputniknews.africa/20230304/les-comites-olympiques-africains-sont-favorables-a-la-participation-des-russes-aux-jo-2024-1058101718.html

Les Comités olympiques africains sont favorables à la participation des Russes aux JO-2024

Les Comités olympiques africains sont favorables à la participation des Russes aux JO-2024

Après une réunion le 3 mars en Mauritanie, les Comités olympiques africains ont annoncé qu’ils étaient pour la présence des sportifs de la Russie et de la... 04.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-04T14:45+0100

2023-03-04T14:45+0100

2023-03-04T14:45+0100

international

sport

jeux olympiques

russie

afrique

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/13/1045896527_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bd82602e8fc7e293ca196230552f3a1f.jpg

Les membres du Comité exécutif de l'Association des Comités olympiques nationaux africains (ACNOA) se sont prononcés "à l'unanimité" en faveur de la participation des Russes et Bélarusses à "toutes les compétitions internationales". Cela ressort d’un communiqué publié ce 4 mars sur le compte Twitter de l’organisation au lendemain de la réunion de l’ACNOA à Nouakchott, en Mauritanie.L’ACNOA s'aligne ainsi sur la position du Comité international olympique (CIO) et rejoint le Conseil olympique d'Asie (COA) qui avait proposé fin janvier d'intégrer ces sportifs à ses compétitions régionales, comme les Jeux asiatiques.Sportifs suspendusLe 25 janvier, la commission exécutive du CIO a exhorté à "étudier plus avant la manière" dont les athlètes russes et biélorusses pourraient réintégrer les événements sportifs "dans des conditions strictes", offrant pour la première fois une feuille de route aux fédérations.Plus concrètement, les Russes et les Biélorusses s’aligneraient "en tant qu’athlètes neutres", à condition de n’avoir "pas activement soutenu" le conflit en Ukraine et de se conformer "entièrement au Code mondial antidopage", "vérifications" à la clé.Le 24 janvier, Volodymyr Zelensky avait déjà exigé auprès d’Emmanuel Macron que les Russes soient bannis des prochains JO, prévus dans moins de deux ans.

russie

afrique

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sport, jeux olympiques, russie, afrique, paris