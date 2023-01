https://fr.sputniknews.africa/20230129/menaces-de-zelensky-de-boycotter-les-jo-2024-le-sport-mondial-sen-remettra--1057742781.html

Menaces de Zelensky de boycotter les JO 2024: "Le sport mondial s’en remettra!"

L’homme politique français Florian Philippot a ridiculisé les menaces du Président ukrainien de boycotter les Jeux olympiques 2024 à Paris en cas de possible... 29.01.2023, Sputnik Afrique

Le sport mondial se remettra d’un boycott des Jeux olympiques à Paris par les athlètes ukrainiens. C’est ce qu’a déclaré l’ex-eurodéputé et chef du parti Les Patriotes sur son Twitter le 27 janvier.Il a réagi ainsi aux menaces de Volodymyr Zelensky selon lesquelles l’Ukraine boycotterait la compétition en cas de réintégration des sportifs russes.Un retour des Russes?Le 25 janvier, la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a exhorté à "étudier plus avant la manière" dont les athlètes russes et biélorusses pourraient réintégrer les événements sportifs "dans des conditions strictes", offrant pour la première fois une feuille de route aux fédérations.Plus concrètement, les Russes et les Biélorusses s’aligneraient "en tant qu’athlètes neutres", à condition de n’avoir "pas activement soutenu" le conflit en Ukraine et de se conformer "entièrement au Code mondial antidopage", "vérifications" à la clé.Le 24 janvier, Volodymyr Zelensky avait déjà exigé auprès d’Emmanuel Macron que les Russes soient bannis des prochains JO, prévus dans moins de deux ans.

