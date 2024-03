https://fr.sputniknews.africa/20240330/des-manifestations-pour-la-paix-en-ukraine-et-a-gaza-se-tiennent-en-allemagne---videos-1065845020.html

Des manifestations pour la paix en Ukraine et à Gaza se tiennent en Allemagne - vidéos

Des manifestants ont, dans plusieurs villes allemandes, demandé ce samedi 30 mars l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et le retour de la paix au Moyen-Orient.- À Berlin, avant même l'heure convenue, 1.000 protestataires avaient déjà envahi l'allée Karl-Marx pour exiger que le gouvernement s'implique plus pour résoudre les conflits dans le monde, y compris en Ukraine, et réduise les dépenses militaires. Plusieurs milliers de participants sont attendus.- À Leipzig et à Ulm, les organisateurs ont aussi invité à protester contre les sanctions visant la Russie, selon la chaîne ZDF;- À Düsseldorf, l'accent a été mis sur la Palestine;- À Dresde, le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) a aussi appelé à une marche en faveur de la paix en Ukraine et au Moyen-Orient ce 1er avril. Ses responsables politiques sont favorables à une résolution du conflit ukrainien par la voie diplomatique.- D'autres rassemblements ont eu lieu à Hambourg, Brême ou Fulda.Les marches de Pâques ont émergé au Royaume-Uni dans les années 1950, pour protester contre la prolifération des armes atomiques durant la guerre Froide. En Allemagne, les premières actions ont eu lieu dans les années 1960. Au fil du temps, les Allemands ont protesté contre les guerres du Vietnam et du Golfe, ainsi que contre les bombardements de la Yougoslavie par l'Otan.

