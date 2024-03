https://fr.sputniknews.africa/20240330/dedollarisation-et-actifs-numeriques-depoussierer-le-vieux-monde-de-la-technologie-bancaire-1065826745.html

Dédollarisation et actifs numériques: "dépoussiérer le vieux monde de la technologie bancaire"

Dédollarisation et actifs numériques: "dépoussiérer le vieux monde de la technologie bancaire"

La Russie a récemment autorisé les actifs numériques sur son territoire. Quelle est la différence avec les cryptomonnaies et en quoi cela participe de la transformation des moyens de paiement à l'échelle du monde?

Un entrepreneur et spécialiste des cryptomonnaies répond à ces interrogations.

"Les actifs numériques, c'est quelque chose de très très large. Et derrière ces quelques mots se cachent des choses parfois très très différentes", rappelle d’abord Laurent Nicolas, spécialiste des cryptomonnaies et entrepreneur dans les technologies informatiques. "Ces CBDC (central bank digital currency) ou MNBC (monnaie numérique de banque centrale), ce sont des choses qui sont émises par les États. Il faut voir cela comme quelque chose de très très différent de la cryptomonnaie. Cela n'a rien à voir avec le bitcoin. Il y a une technologie sous-jacente en commun, mais c'est tout", souligne l’entrepreneur."Il y a une volonté globale de se dédollariser, par la Chine et une redistribution des cartes géopolitiques. Et donc, on a envie de se départir du dollar pour pouvoir commercer entre pays. Finalement, une transaction entre le Cameroun et l'Inde, il n'y a pas de raison d'utiliser le dollar américain et c'est un pas en avant technologique qui permet de faire cela", précise M.NicolasÀ écouter sur Sputnik Afrique!

