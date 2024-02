https://fr.sputniknews.africa/20240217/echanges-afrique-russie-en-monnaies-numeriques-voici-les-avantages-1065122681.html

Echanges Afrique-Russie en monnaies numériques: voici les avantages

Echanges Afrique-Russie en monnaies numériques: voici les avantages

Les cryptos, outil d'émancipation du XXIe siècle? Les monnaies numériques "permettent des transactions sans discrimination", en dehors de la tutelle... 17.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-17T16:03+0100

2024-02-17T16:03+0100

2024-02-17T17:19+0100

international

cryptomonnaie

dollar us

dédollarisation

monnaie nationale

nigeria

sputnik explique

afrique subsaharienne

états-unis

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0d/1045066224_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_fdffb64634ae05f7dff87d7f220e48ed.jpg

Les cryptos, outil d'émancipation du XXIe siècle? Les monnaies numériques "permettent des transactions sans discrimination", en dehors de la tutelle occidentale, a déclaré à Sputnik Jean René Ndouma, économiste camerounais, commentant la déclaration du ministre nigérian des Affaires étrangères Yusuf Tuggar qui avait appuyé le 15 février l’idée russe des échanges en monnaies numériques.Au-delà du très volatile bitcoin, les banques centrales pourront émettre leur propre monnaie numérique, ce qui renforcera la souveraineté économique des États, note encore l’économiste camerounais.Les monnaies numériques permettent aussi de nouveaux modes de financement, via la tokenisation des matières premières, souligne l'économiste. La Centrafrique avait d'ailleurs pris les devants sur cette question en avril, adoptant une loi sur la "tokénisation de ses ressources naturelles et foncières" en crypto-monnaies.DédollarisationCe débat sur les crypto-monnaies est plus largement lié à celui de la dédollarisation, note l’expert. Outre le fait que de nombreux États sont obligés de conserver leurs réserves en dollars aux États-Unis, l'usage du billet vert dans le commerce international permet aussi à Washington de mettre son nez dans les affaires internes de certains pays, via l'extraterritorialité du dollar, rappelle l'économiste.Le recours aux monnaies nationales pourrait changer la donne, favorisant en particulier les pays africains, dont la balance commerciale est déséquilibrée par les importations.Le commerce en monnaie nationale porté par la Russie et par les BRICS+ apporte donc "beaucoup d'avantages" aux pays qui veulent s'émanciper de la tutelle occidentale, conclut M.Ndouma.

nigeria

afrique subsaharienne

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, cryptomonnaie, dollar us, dédollarisation, monnaie nationale, nigeria, sputnik explique, afrique subsaharienne, états-unis, opinion