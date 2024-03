https://fr.sputniknews.africa/20240329/le-senegal-pourrait-abandonner-le-franc-cfa-1065824830.html

Le Sénégal pourrait abandonner le franc CFA

L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal remet sur la table la question d'une sortie du pays du franc CFA qui pourrait arriver "ces prochains...

Le nouveau Président sénégalais a longtemps été un partisan de l'abandon du franc CFA, même s'il a adouci ses positions récemment, rappelle à Sputnik Afrique Babacar Dione, journaliste sénégalais et directeur général de BD Media. Beaucoup dans son entourage se battent pour réduire l'influence française dans la sphère économique.Ingérence économiqueVestige de la colonisation, le franc CFA permet à la France de "s'ingérer" dans les affaires africaines, en particulier lorsqu'il s'agit de dévaluer, rappelle Babacar Dione. La dépréciation de 1994, décidée par le gouvernement français d'Édouard Balladur est notamment restée dans les mémoires de la population sénégalaise, qui n'y était pas préparée.Respect mutuelPour revenir à des relations apaisées avec le Sénégal, Paris devra donc passer par des "partenariats gagnant-gagnant" et miser sur plus de réciprocité, par exemple en matière de visas.Après son élection le 24 mars, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait déclaré que le partenariat entre Dakar et Paris pourrait être revisité, pour devenir plus équitable.

