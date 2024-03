https://fr.sputniknews.africa/20240328/le-partenariat-dakar-paris-doit-etre-revisite-avance-le-nouveau-president-senegalais-1065803578.html

Le partenariat Dakar-Paris doit être "revisité", avance le nouveau Président sénégalais

Sputnik Afrique

Le partenariat avec la France doit être le plus équitable possible, avance Bassirou Diomaye Faye. Il n’est pas question de rompre avec Paris, insiste-t-il. 28.03.2024, Sputnik Afrique

"Nous n'avons aucune focalisation sur la France. Nous l'avons déjà dit il y a des années, on ne nous a malheureusement pas écoutés", a à Franceinfo Bassirou Diomaye Fay à la veille de l'élection. Le candidat vient de remporter la présidentielle au Sénégal.Pour lui, le partenariat avec la France doit être le plus équitable possible. En effet, il n’est pas question de rompre avec Paris. Ainsi, le Sénégal pourrait revoir certains accords commerciaux ou ceux de défense. De plus, le pays doit sortir du franc CFA, insiste Bassirou Diomaye Faye.En général, son pays resterait "l'allié sûr et fiable" de tous les partenaires étrangers "respectueux", a-t-il fait savoir.

