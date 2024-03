https://fr.sputniknews.africa/20240328/lelection-du-nouveau-president-senegalais-reflete-un-sentiment-anti-francais-selon-un-politologue-1065811747.html

L'élection du nouveau Président sénégalais reflète un sentiment anti-français, selon un politologue

Le Sénégal a pris un nouveau départ avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qui pourrait marquer un éloignement vis-à-vis de Paris, a déclaré à Sputnik le... 28.03.2024, Sputnik Afrique

Le Sénégal pourrait s'ouvrir à d'autres partenaires sous le mandat de son nouveau Président et laisser Paris dans le rétroviseur, a déclaré à Sputnik le politologue sénégalais Omar Ndiaye.La Russie, la Chine, l'Inde et la Turquie pourraient profiter de nouvelles collaborations, ajoute-t-il.Emploi et lutte contre la corruptionIl faudra cependant attendre de voir le nouveau Président à l'œuvre avant de parler de "seconde indépendance africaine", souligne Omar Ndiaye. Le dirigeant devra tenter de relancer l'emploi, en particulier à destination des jeunes, tout en s'attaquant au fléau de la corruption.Bassirou Diomaye Faye a été élu ce 24 mars, avec 54,28% des voix, lors d'un scrutin mouvementé, qu'il avait envisagé de reporter. À 44 ans, il est le plus jeune Président de l'histoire du Sénégal.

