Attentat au Crocus City Hall: 133 morts et 152 blessés, un jour de deuil national en Russie

"Au vu des événements survenus à Moscou le 22 mars, les autorités angolaises condamnent fermement l'attaque terroriste, qui a coûté de manière injustifiée la vie à des dizaines de citoyens sans défense, et expriment leur totale indignation face à ce crime odieux, qui ne peut que mériter le rejet le plus vif et le plus ferme... Les autorités angolaises expriment au gouvernement russe les plus sincères condoléances à la Fédération de la Russie et aux familles des victimes", indique un communiqué publié sur la page de la diplomatie de ce pays africain sur le réseau social LinkedIn.