Crocus: "La possibilité d'une ingérence occidentale est très grande", selon un analyste brésilien

À titre de comparaison, Robinson Farinazzo, analyste militaire et officier de réserve de la Marine brésilienne, a rappelé, dans une interview à Sputnik... 24.03.2024, Sputnik Afrique

"[L'attaque de Crocus] présente les mêmes caractéristiques que l'attaque qui a eu lieu en Iran il y a quelques mois sur la tombe du général Soleimani, qui a tué des dizaines de personnes." Daech* a alors revendiqué l'attaque mais l'Iran n'y a pas cru. Et de rappeler qu'en janvier 2024, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, avait fait, à Kiev, "une déclaration selon laquelle la Russie aurait des surprises". 12 jours plus tard, le 12 février, elle a démissionné."La grande question qui se pose est de savoir comment Daech*, qui se trouve dans une situation de faiblesse après la défaite en Syrie, pourrait orchestrer une attaque majeure à ce niveau à Moscou, sans encadrement, sans assistance, de manière indépendante", a pour sa part douté, dans une interview à Sputnik, Boris Zabolotsky de l'université fédérale du Rio Grande do Sul.*Organisation terroriste interdite en Russie

