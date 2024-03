https://fr.sputniknews.africa/20240324/ils-tiraient-dans-le-dos-de-la-foule-un-employe-du-crocus-raconte-comment-il-a-sauve-des-gens-1065745365.html

"Ils tiraient dans le dos de la foule": un employé du Crocus raconte comment il a sauvé des gens

Lorsque les terroristes ont fait intrusion dans le Crocus City Hall, Alexeï Ossanouchkov, employé de la sécurité de la salle de concert, se trouvait près du... 24.03.2024, Sputnik Afrique

Le survivant a ajouté qu'il se tenait près du portique de sécurité et qu'il avait ensuite conduit les gens pour les aider. Alexeï a réussi à fermer la porte d'un local du complexe au nez et à la barbe des assaillants. Après le départ des hommes armés, la fumée a commencé à pénétrer dans le local. Alexeï a alors décidé de faire sortir les gens par les sous-sols.Après avoir inhalé de la fumée, Alexeï a eu besoin d'une aide médicale. De plus, suite à cet événement, il n'a pas dormi pendant deux nuits.

