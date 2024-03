https://fr.sputniknews.africa/20240322/lukraine-nest-ni-dans-lue-ni-dans-lotan-rappelle-un-general-francais-1065689398.html

L’Ukraine n’est ni dans l’UE ni dans l’Otan, rappelle un général français

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le général (2S) français André Coustou, analyse les causes économiques et géostratégiques de l’agression otano-US de la... 22.03.2024, Sputnik Afrique

L’Ukraine n’est ni dans l’UE ni dans l’Otan, rappelle un général français Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le général (2S) français André Coustou, analyse les causes économiques et géostratégiques de l’agression otano-US de la Serbie le 23 mars 1999, montrant la continuité de la même politique jusqu’au conflit ukrainien. Pour lui, «l’Otan n’a pas les moyens d’affronter la Russie sur le terrain».

"En fait, l'Otan est le bras armé des États-Unis. Après l'effondrement de l’Union soviétique, on pouvait bien se poser la question de la pertinence que l'Otan perdure", affirme à Radio Sputnik Afrique le général (2S) André Coustou, qui précise qu’il parle strictement en son nom personnel et en aucun cas au nom des organismes associatifs dans lesquels il est actif, comme Place d’Armes, dont il est le président d’honneur.Dans le même sens, tout en soulignant fermement qu’il n’est "ni anti ni pro américain ou russe. Je suis un officier supérieur et un patriote français, qui n’a pour souci que les intérêts supérieurs, l’indépendance et la souveraineté de la France. Ainsi, pour analyser les tenants et les aboutissants de la crise ukrainienne, il faut s’en tenir uniquement aux faits avérés, sans aucune interprétation idéologique biaisée. Dans ce sens, notre engagement en Ukraine est-il légitime et légal ? En fait, l'Ukraine n'est pas dans l'UE, l'Ukraine n'est pas dans l’Otan et la France n'avait pas d'accords de défense avec l'Ukraine en bonne et due forme. Donc l’engagement de la France est une décision strictement politique, dont le chef de l’État est le seul responsable. Concernant l’envoi de troupes au sol en Ukraine, je pense, et ça n’engage que moi, que c’est de la gesticulation, très vite désavouée par nos partenaires européens, américains et même de l’Otan elle-même. Et ça montre notre vulnérabilité, notre faiblesse et la faiblesse de l'Otan, qui n’a pas les moyens d’affronter la Russie sur le terrain".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

