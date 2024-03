https://fr.sputniknews.africa/20240321/la-russie-a-lance-la-production-en-serie-de-nouvelles-bombes-fab-3000-1065672697.html

La Russie a lancé la production en série de nouvelles bombes FAB-3000

La Russie a lancé la production en série de nouvelles bombes FAB-3000

Sputnik Afrique

La Défense russe a annoncé avoir lancé la production en série de bombes planantes FAB-3000 de trois tonnes et augmenté celle de FAB-1500 et FAb-500. 21.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-21T21:13+0100

2024-03-21T21:13+0100

2024-03-21T21:14+0100

ministère russe de la défense

russie

fab-500 (bombe)

fab-1500 (bombe)

fab-3000 (bombe)

nijni novgorod

sergueï choïgou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/15/1065672516_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_9a223b6389c4acc0dfa8f2a6340b5aa0.jpg

La Russie a lancé la production en série de bombes planantes à fragmentation FAB-3000 de trois tonnes, a annoncé ce jeudi 21 mars le ministère russe de la Défense, à l'issue d'une visite d'inspection effectuée par le ministre Sergueï Choïgou dans plusieurs usines de munitions aériennes dans la région de Nijni Novgorod, à environ 440 km à l'est-nord-est de Moscou.Usines modernisées, salaires augmentésSelon la Défense, la production de roquettes pour avions et d'obus d'artillerie a quintuplé sur un an. En plus, la Russie a élargi la gamme de munitions produites.Ces résultats ont été obtenus grâce à la remise en exploitation d'usines et à la modernisation des chaînes de production de projectiles. Ainsi, depuis 2022, plus de 45.000 m2 d'ateliers ont été reconstruits, modernisés et mis en service.Les responsables d'une entreprise inspectée par le ministre ont précisé que la plupart des ateliers fonctionnaient 24 heures sur 24 selon un horaire en trois équipes et que le nombre total d'employés avait augmenté de plus de 1.100 personnes.FAB-1500La Défense avait présenté la bombe planante hautement explosive FAB-1500 de 1,5 tonne équipée d'un module universel de correction en janvier dernier.Ce module universel est destiné à faire d’une bombe ordinaire une bombe guidée de haute précision. Il est doté d'une aile dépliable et de gouvernails, ainsi que d'un système de commande guidant automatiquement la munition vers la cible.

russie

nijni novgorod

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ministère russe de la défense, russie, fab-500 (bombe), fab-1500 (bombe), fab-3000 (bombe), nijni novgorod, sergueï choïgou