https://fr.sputniknews.africa/20231215/les-bombardiers-tactiques-su-34-frappent-des-positions-de-kiev---video-1064133682.html

Les bombardiers tactiques Su-34 frappent des positions de Kiev - vidéo

Les bombardiers tactiques Su-34 frappent des positions de Kiev - vidéo

La Défense russe a diffusé des images d'attaques contre des positions ennemies accomplies par les équipages des chasseurs-bombardiers Su-34 sur l’axe de... 15.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-15T14:45+0100

2023-12-15T14:45+0100

2023-12-15T14:45+0100

donbass. opération russe

international

russie

conflit ukrainien

ukraine

su-34

chasseur-bombardier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/0e/1061308992_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_1e9f1ef3937f718513f3d7af4bfb8cfd.png

Les pilotes des bombardiers tactiques Su-34 ont effectué des frappes à l'aide de bombes aériennes hautement explosives équipées de modules universels de planification et de correction, a communiqué la Défense russe. Des postes de commandement, des véhicules et des blindés lourds ont été détruits. Un module qui transforme une bombe en une arme de précision Le module universel de planification et de correction est destiné à faire d’une bombe ordinaire une bombe guidée. Il est doté d'une aile dépliable et de gouvernails, ainsi qu’un système de commande guidant automatiquement la munition vers la cible. Grâce à ce dispositif, la bombe non guidée de 500 kilogrammes FAB-500 devient une arme de haute précision.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, conflit ukrainien, ukraine, su-34, chasseur-bombardier