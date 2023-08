https://fr.sputniknews.africa/20230806/des-su-34-detruisent-des-dispositifs-ukrainiens-aux-environs-dartiomovsk-1061103954.html

Des Su-34 détruisent des dispositifs ukrainiens aux environs d’Artiomovsk

Des Su-34 détruisent des dispositifs ukrainiens aux environs d’Artiomovsk

Lors des combats autour d’Artiomovsk (Bakhmout), des bombardiers Su-34 du groupe russe Sud ont détruit les points de stationnement de deux brigades... 06.08.2023, Sputnik Afrique

La localisation de deux brigades ukrainiennes a été ciblée par des bombardiers Su-34 du groupe russe Sud, a annoncé à Sputnik son porte-parole Vadim Astafiev.Un dispositif pour faire d’une bombe une arme de précisionUMPK veut dire module universel de vol plané et de correction, soit un dispositif qui fait d’une bombe ordinaire une bombe guidée. Il est doté d’une aile dépliable et de gouvernails, ainsi que d’un système de commande qui guide automatiquement la munition vers la cible. Grâce à ce module, la bombe non guidée de 500 kilogrammes FAB-500 devient une arme de haute précision.L’UMPK-500 est utilisé par les bombardiers tactiques Su-34.En outre, des avions russes d’attaque au sol Su-25 ont ciblé les effectifs ennemis sur les axes de Lissitchansk (en république populaire de Lougansk), de Soledar-Artiomovsk, d’Avdeïevka et de Marinka (en république populaire de Donetsk)."Un lance-roquettes multiples à munitions thermobariques Solntsepek a détruit un point d’appui d’un peloton de la 110e brigade des forces armées ukrainiennes à Krasnogorovka [dans la région de Donetsk]", a conclu l’officier.

