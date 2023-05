https://fr.sputniknews.africa/20230508/un-avion-russe-su-34-a-frappe-des-mercenaires-etrangers-en-ukraine-avec-des-bombes-guidees-1059110843.html

Un avion russe Su-34 a frappé des mercenaires étrangers en Ukraine avec des bombes guidées

Un avion russe Su-34 a frappé des mercenaires étrangers en Ukraine avec des bombes guidées

Selon la Défense russe, un avion russe Su-34 a frappé des mercenaires étrangers sur l'un des axes de l'opération spéciale en Ukraine à l'aide de bombes... 08.05.2023

Un bombardier tactique russe Su-34 de première ligne a réalisé une frappe contre un point de déploiement de mercenaires étrangers près du village d'Ivanovka, dans la région de Kharkov, a déclaré à Sputnik le colonel Sergueï Zybinski.Selon lui, pour réaliser cette mission, l’équipage a utilisé des modules de planification universelle et de correction de bombes guidées.Ce module est attaché à une bombe conventionnelle en chute libre, ce qui la rend contrôlable. Il est aussi doté d’une aile repliable et de gouvernails, ainsi que d’un système de contrôle qui guide automatiquement le projectile vers sa cible.En outre, le militaire a fait savoir que les soldats russes avaient détruit deux groupes de sabotage et de reconnaissance sur l’axe de Koupiansk.Un drone kamikaze en actionD’après lui, les forces russes ont également perturbé trois tentatives de rotation d’unités de l’armée de Kiev sur des positions avancées de la même région.Parmi d’autres succès, le colonel a fait savoir qu’un système de missiles antiaériens Ossa avait été anéanti à l’aide d’un drone kamikaze Lancet.Les tirs de contre-batterie d'une unité d'artillerie automotrice Msta-S ont aussi permis de détruire un obusier 2S3 Akatsiya de l’armée ukrainienne.

