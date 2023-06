https://fr.sputniknews.africa/20230603/laviation-russe-detruit-un-poste-de-commandement-ukrainien-en-rpd-1059678553.html

L’aviation russe détruit un poste de commandement ukrainien en RPD

Des avions du groupe armé russe Sud ont détruit un poste de commandement ukrainien près de Seversk, au nord de Donetsk, selon son porte-parole. Des tankistes... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Le porte-parole du groupe russe Sud Vadim Astafiev a fait état de la situation en république populaire de Donetsk.Les artilleurs ont fait de même avec des postes d’appui des unités ennemies près de Bogdanovka au sud de Donetsk. Des mortiers automoteurs Tulpan et Pion ont ciblé des positions ukrainiennes près de Sportnoïé (au nord d’Artiomovsk) et la gare de Kourakhovo (à 41 kilomètres à l’ouest de Donetsk).Des dépôts de munitions et un groupe d’éclaireurs anéantisLe militaire a ajouté que des unités d’artillerie de la région militaire Sud avaient également détruit des dépôts de munitions dans le nord et dans l’ouest de la région de Donetsk.Également au cours de ces dernières 24 heures, un char T-80BVM de la 200e brigade motorisée russe a détruit un groupe d’une dizaine de militaires ukrainiens qui tentaient de mener une reconnaissance dans les positions russes au nord de la république populaire de Donetsk.

