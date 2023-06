https://fr.sputniknews.africa/20230602/les-frappes-de-precision-russes-detruisent-des-infrastructures-sensibles-en-ukraine-1059673532.html

Les frappes de précision russes détruisent des infrastructures sensibles en Ukraine

L’unité Akhmat poursuit ses actions offensives sur l’axe de Donetsk, les forces aérospatiales russes portent des frappes de précision contre les... 02.06.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit du 1er au 2 juin, les forces aérospatiales russes ont porté une frappe groupée par le biais d'armes de haute précision à longue portée contre les systèmes de défense anti-aérienne ennemis qui couvrent les principales infrastructures militaires sensibles en Ukraine. Selon le bilan quotidien de la Défense russe, toutes les cibles ont été anéanties.En outre, en 24h, les forces russes ont abattu un Su-25 ukrainien, huit projectiles du système de lance-roquettes multiple HIMARS et un missile antiradar HARM. Qui plus est, presque une trentaine de drones ont été anéantis. Plus de 330 militaires ukrainiens ont été éliminés.Destructions axe par axe:Sur l’axe de Donetsk, le groupe Sud a mené les activités les plus intenses dans la zone de la ville d'Avdeïevka, en République populaire de Donetsk (RPD). L’unité Akhmat poursuit les opérations offensives dans la direction tactique de Maryinsky.Les militaires russes ont en outre mis hors état de nuire deux blindés, deux pick-up, trois obusiers D-20, deux lance-roquettes multiples Grad, deux systèmes d’artillerie M777, ainsi qu’un canon automoteur М109 Paladin.

