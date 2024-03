https://fr.sputniknews.africa/20240321/la-chine-livre-du-materiel-a-larmee-de-ce-pays-africain--1065666723.html

La Chine livre du matériel à l'armée de ce pays africain

La Chine livre du matériel à l'armée de ce pays africain

Sputnik Afrique

La Défense burkinabé a reçu plusieurs véhicules de la part de son partenaire chinois, relate l'Agence d'information du Burkina. Pékin et Moscou fournissent du... 21.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-21T15:16+0100

2024-03-21T15:16+0100

2024-03-21T15:16+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

chine

armements

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/08/1064515338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfce74a8fb163d54e01b3041d94fe611.jpg

Un lot de 81 véhicules a été remis par Pékin au ministre burkinabè de la Défense, a annoncé l'Agence d'information du Burkina. La livraison comprend notamment:- Des pick-up;- Des camions grues;- Des camions citernes pour l'eau et le carburant;- Des camions de dépannage.Il s'agit d'une livraison dans le cadre d’une convention de don débutée en 2022.Le Burkina a passé divers partenariats militaires avec des grandes puissances pour renforcer ses troupes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La coopération avec la Chine et la Turquie permet ainsi au pays de disposer de moyens modernes et percutants, avait déclaré Apollinaire Kyélèm de Tambèla, Premier ministre de la transition, début décembre.Le Burkina peut aussi compter sur la Russie pour mieux s'équiper. Contrairement aux Occidentaux qui ont "désarmé" le pays dans les années 1990, Moscou "vend tout l'équipement que l'on veut", avait récemment souligné le chef d'État Ibrahim Traoré.

afrique subsaharienne

burkina faso

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, chine, armements