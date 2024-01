Burkina: la Russie nous "vend tout l'équipement que l’on veut" - vidéo

"Depuis les années 90 avec le soi-disant programme d’agissement structurel, tout a été dénaturé. Il y avait des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées, ça a été très bien préparé. Plus d'équipement, plus d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse quelques années plus tard."