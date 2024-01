https://fr.sputniknews.africa/20240131/aucun-soldat-aucune-logistique-aucune-compassion-traore-sur-les-raisons-du-retrait-de-la-cedeao-1064854103.html

"Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion": Traoré sur les raisons du retrait de la CEDEAO

"Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion": Traoré sur les raisons du retrait de la CEDEAO

La CEDEAO n’a pas soutenu les trois pays dans la lutte contre le terrorisme et n’a pas respecté ses propres valeurs en imposant des sanctions, a déclaré le... 31.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-31T14:45+0100

2024-01-31T14:45+0100

2024-01-31T14:45+0100

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

burkina faso

ibrahim traoré

mali

niger

terrorisme

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1e/1060940270_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_cac082fb2372e6798dff5654428e7222.jpg

L’organisation régionale a été lancée avec la "volonté d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement, de l'économie, de la solidarité, de l'entraide", a rappelé le chef d’État burkinabè.De plus, l’organisation ne respecte pas son propre règlement, notamment en infligeant des sanctions qui ne figurent pas dans ses textes fondateurs, a souligné le dirigeant du pays."Le premier qui viole ces textes là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons mais nous restons panafricains", a-t-il tranché.Une décision bien mûriePar ailleurs, la décision de sortie était réfléchie, a souligné le dirigeant: "Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde".Il a insisté qu’il ne s’agissait pas non plus d’un "coup de colère".Rupture avec la CEDEAOLe Burkina, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO le 28 janvier. L’organisation ne leur a pas porté d’assistance dans le combat contre le terrorisme, ont souligné les trois pays réfractaires dans un communiqué commun.Par la suite, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé à la Communauté une "notification formelle" de leur retrait de l'organisation.Les pays réfractaires ont des relations tendues avec la CEDEAO depuis que des militaires ont pris le pouvoir, en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger.L'organisation a pris de lourdes sanctions contre ce dernier et menacé de recourir à la force. La CEDEAO a également suspendu les trois pays de ses organes.Pour sa part, l’organisation s’est dit être prête à une "solution négociée" et a souligné que les trois pays sont des membres importants de la Communauté.

burkina faso

mali

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), burkina faso, ibrahim traoré, mali, niger, terrorisme, opinion