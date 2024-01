https://fr.sputniknews.africa/20240130/la-cedeao-est-devenue-une-menace-pour-les-pays-refractaires-selon-bamako-1064846803.html

"La CEDEAO est devenue une menace" pour les pays réfractaires, selon Bamako

C'est le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop qui a fait ce constat auprès de la chaine ORTM1 suite au retrait de son pays, du Niger et du... 30.01.2024, Sputnik Afrique

D'après le chef de la diplomatie malienne, la Communauté "a été instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations".Il a souligné que l’organisation a pris des "mesures coercitives", qui ont impacté les populations, et est allée jusqu'à brandir la "menace d’intervention militaire". Face à ces actions, le Mali, le Burkina et le Niger ont pris une "décision de survie", insiste M.Diop.Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO dans un communiqué conjoint diffusé le 28 janvier.Par la suite, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé à la Communauté une "notification formelle" de leur retrait de l'organisation. Pour l'analyste politique burkinabè Bayala Lianhoué Imhotep, cette décision "bat en brèche les postures coloniales de la France".

