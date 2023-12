https://fr.sputniknews.africa/20231201/ce-pays-africain-annonce-detenir-des-equipements-de-defense-de-derniere-generation-1063896249.html

Ce pays africain annonce détenir des équipements de défense de dernière génération

Ce pays africain annonce détenir des équipements de défense de dernière génération

01.12.2023

2023-12-01T15:07+0100

2023-12-01T15:07+0100

2023-12-01T15:07+0100

Le Burkina Faso dispose actuellement d’équipements de défense de dernière génération, a déclaré ce 1er décembre Apollinaire Kyélèm de Tambèla, Premier ministre de la transition, présentant un Exposé sur la situation de la Nation devant l’Assemblée législative de transition (ALT).Selon lui, suite à la création du Fonds de soutien patriotique (FSP), permettant aux citoyens de contribuer à l’acquisition de moyens pour les forces combattantes, les contributions attendues sont de l’ordre de 80 milliards d’ici à la fin de 2023.De nouvelles unités sécuritairesDe plus M.de Tambèla a fait part de la création d'autres unités dans le cadre des réformes de l’armée. De ce fait, 18 autres Bataillons d’intervention rapide (BIR) ont été créés, portant leur nombre à 25. Ce qui permet un meilleur maillage du territoire.En outre, le Conseil des ministres du 25 octobre avait décidé de créer des Groupements d’unités mobiles d’intervention (G.U.M.I.) dont la mission principale est de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Ces unités sont aujourd’hui au nombre de 12.Des hommes ont été formés et du matériel a été acquis pour l’équipement des bataillons et des unités spéciales, a ajouté le Premier ministre. Sur le terrain, des innovations sont en cours pour une meilleure protection du territoire.Différents partenariatsLe Premier ministre burkinabè a expliqué que, face au blocus imposé par certains États occidentaux, il était opportun et nécessaire de diversifier les relations. Il n'a pas manqué de parler du renforcement du partenariat militaire avec la Russie, qui permet d'accentuer les capacités du personnel militaire et de meilleurs approvisionnements en armements comme en munitions.De même, M.de Tambèla a annoncé que la coopération militaire avec la Chine et la Turquie, a permis au pays de disposer de moyens modernes et percutants. Ainsi, dans le domaine militaire, le régime de la transition est disposé à coopérer, sans complexe, avec tout État dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel.

