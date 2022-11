https://fr.sputniknews.africa/20221118/au-burkina-faso-larmee-mene-une-operation-antiterroriste-denvergure-1057014797.html

Au Burkina Faso, l’armée mène une opération antiterroriste d'envergure

2022-11-18T14:54+0100

2022-11-18T14:54+0100

2022-11-18T14:54+0100

Le groupement des forces du secteur ouest et sud (GFSOS) de l'armée burkinabè mène une importante opération antiterroriste dans les provinces du Tuy, région des Hauts-Bassins, et des Balé, région de la Boucle du Mouhoun, dans l'ouest et le nord-ouest du pays, relate Burkina 24.A ce jour, 21 terroristes ont été mis hors d’état de nuire. De l’armement, des munitions et une quinzaine de motos ont été récupérés ainsi que 520 kg de chanvre indien ont aussi été saisis dans le cadre de cette opération en cours depuis fin septembre, précise l'agence.D’autres actions offensives menéesUne autre contre-offensive a été effectuée, le 10 novembre, contre lesterroristes qui avaient attaqué les locaux de la Brigade territoriale de Gendarmerie de la ville de Yako, dans la province du Passoré (nord).Un assaut a été lancé par des unités venues en renfort, le 11 novembre, sur une base abritant le groupe terroriste. L'opération a permis de détruire un important lot de matériel (armements, munitions, carburant, véhicules, effets d’habillement, etc.).Actions humanitairesDans le but d’augmenter la résistance des populations civiles face à la menace terroriste, les Forces armées nationales (FAN) ont fourni beaucoup d’efforts. Les militaires ont, entre autres, organisé des collectes de sang, un repas communautaire. Ils ont escorté 150 camions de vivres et de produits de première nécessité, dont 26 camions du Conseil national de secours d’urgence (CONASUR) au profit des populations de DJIBO, province du Soum, dans la région du Sahel.Le Burkina Faso fait face au terrorisme depuis plusieurs années. Les nouvelles autorités, arrivées au pouvoir depuis le 30 septembre, font de ce fléau leur priorité.

