L'armée française forcée d'appuyer "une politique contraire aux intérêts" du pays sur l'Ukraine

La Défense française nie vouloir envoyer des troupes en Ukraine. D’autre part, l’armée de terre du pays "se prépare aux engagements les plus durs". En fait... 20.03.2024, Sputnik Afrique

Le chef d’état-major de l’Armée de terre, Pierre Schill, est obligé de mettre ses pas dans ceux du Président français, en déclarant que les troupes se tiennent "prêtes" à toute éventualité en Ukraine, alors que la Défense française a nié l’existence de projets d’envoi de troupes, a expliqué à Sputnik Afrique Alain Corvez, ancien colonel de l’armée française.Le 19 mars, le ministère des Armées français avait qualifié de désinformation les remarques du chef du Service russe du renseignement extérieur (SVR), Sergueï Narychkine qui a suggéré que Paris se préparait à envoyer 2.000 soldats en Ukraine. Le même jour, le chef d’état-major de l’Armée de terre, Pierre Schill avait pour sa part annoncé que les troupes se tenaient prêtes "aux engagements les plus durs" et que 20.000 hommes pouvait être mobilisés en 30 jours.Ces déclarations font suite à ceux du Président français qui avait abordé la question d’un déploiement de troupes européennes en Ukraine le 26 février. Le Président français a d’ailleurs dû réduire la voilure après le tollé provoqué par ses propos, rappelle Alain Corvez. Washington comme l’Otan ont ainsi rappelé le chef d’État à la raison, expliquant qu’envoyer des troupes serait une folie.Les Français pas dupesEn effet, "l’attitude belliciste" d’Emmanuel Macron, qui se rêve en chef de guerre, ne semble pas séduire les foules. Du côté des opinions publiques, les Français sont pris sous le "marteau médiatique" mais croient de moins en moins aux discours antirusses, souligne M.Corvez.Au-delà de l’Ukraine, c’est d’ailleurs la vision globale de l’Union européenne qui est en train de changer, comme l’ont montré les dernières manifestations d’agriculteurs. Certains corps de métiers ont de plus en plus de mal à tolérer les normes et les exigences de Bruxelles. Sans parler des idéologies "wokistes", promouvant par exemple la théorie du genre, qui agacent.

