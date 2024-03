La France s'apprête à envoyer 2.000 militaires en Ukraine, selon le chef du renseignement russe

M.Narychkine avertit qu'un tel contingent deviendra une cible légitime et prioritaire pour l'armée russe.



Il constate qu'actuellement, des membres de l''armée française sont "visiblement préoccupés par le nombre croissant de Français tués sur le théâtre ukrainien". Selon M.Narychkine, Paris n'a pas connu autant de pertes militaires depuis la guerre d'Algérie (1954-1962).



Plus tôt dans la journée, le chef d'état-major de l'armée de Terre française, Pierre Schill, a indiqué dans une tribune pour Le Monde que la France se tenait prête aux engagements "les plus durs".