"La population française est soumise à une propagande pratiquement sans contrepartie"

Pour Sputnik Afrique, Hervé Juvin analyse les raisons pour lesquelles les Français semblent soutenir pleinement l’aide militaire de Paris à Kiev. 19.01.2024, Sputnik Afrique

Les Français sont "soumis à une propagande pratiquement sans contrepartie", a indiqué à Sputnik Afrique Hervé Juvin, eurodéputé français.Par conséquent, "les Français n'y ont plus accès", alors qu’ils "ont accès sans aucune limite à la propagande américaine et à la propagande britannique".С’est pourquoi la population française est favorable à la cause ukrainienne et "ne s'est jusqu'ici jamais alertée de l'aide financière ou de l'aide militaire apportée à l'Ukraine".

