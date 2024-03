https://fr.sputniknews.africa/20240314/allocution-de-macron-sur-lukraine-une-posture-electorale-tres-dangereuse-avertit-asselineau-1065548088.html

Allocution de Macron sur l’Ukraine: "Une posture électorale très dangereuse", avertit Asselineau

L’intervention d’Emmanuel Macron sur le conflit en Ukraine est attendue, quelques jours après ses propos polémiques sur l’envoi possible de troupes... 14.03.2024, Sputnik Afrique

"Il y a une posture électorale qu'il ne faut pas méconnaître dans le jeu, mais qui est quand même très dangereuse compte tenu de l'importance de la situation", avertit François Asselineau, président du parti politique UPR."La France fait une politique qui ne correspond pas du tout à ses intérêts nationaux. C'est ce que je regrette. Malheureusement, il y a un certain nombre de pays d'Afrique et de dirigeants africains qui en ont tiré les conséquences et qui se tournent désormais vers la Russie", souligne M.Asselineau. Selon lui, bien que la Russie soit constamment accusée de vouloir écarter la France de l'Afrique, "dans les médias français, on ne parle jamais des manœuvres orchestrées par les Etats-Unis d'Amérique pour prendre la place de la France" sur ce continent.Retrouvez également dans cette émission:- Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal burkinabè Éclair info, sur l’interview de Vladimir Poutine accordée à Dmitri Kisselev, directeur général de l’agence de presse Rossiya Segodnia dont Sputnik fait partie.- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali, et Abdoulaye Diallo, président fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, également chargé de communication du Collectif pour la refondation du Mali, sur la création d’une force conjointe de l’AES.- Aly dit Agali Welé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, sur la construction d’une usine de voitures électriques au Burkina Faso annoncée par le Président burkinabè de la Transition.- Armel Koulombo, directeur technique national de la gymnastique, et Malanda Mayinga Céleste Messi, gymnaste congolaise sur le festival de GRS en Russie.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:- Le matériel pour les prochaines élections sénégalaises est prêt, selon le gouvernement.- l’Union africaine souhaite faire taire les armes en Afrique d’ici à 2030.- le secrétaire général de l’Otan a recadré Emmanuel Macron après ses propos sur l’envoi de troupes en Ukraine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

