"Rien de mal à ce que la Russie travaille avec les pays africains", selon un responsable nigérian

Les pays d'Afrique sont libres de négocier avec de nouveaux partenaires comme la Russie, si les anciens colonisateurs comme la France n'apportent rien de neuf...

Contrairement à la France, la Russie n'impose pas ses opinions aux dirigeants africains, a expliqué à Sputnik Afrique Uwem-edimo Sampson, président de l'Organisation des Nigérians de la diaspora (NIDO) pour la section russe. Un fait rappelé par Vladimir Poutine lors de son récent entretien avec Dmitri Kisselev, directeur général du groupe Rossiya Segodnya dont Sputnik fait partie.Les pays du continent africain doivent pouvoir traiter avec les pays et les entreprises qui leur font les meilleures propositions, indépendamment de la volonté des anciens colonisateurs, conclut-t-il.Valeur ajoutée et UkraineLes logiques occidentales qui irriguent le système économique mondial empêchent l'Afrique de mettre à profit ses immenses ressources naturelles, pour les transformer, explique encore Uwem-edimo Sampson. La France a notamment "retiré des choses de l'Afrique sans y ajouter de valeur".L'entêtement de Paris s'est d'ailleurs payé sur le continent, avec le départ des troupes françaises de plusieurs pays, comme le Niger, le Mali ou le Burkina. Mais la France risque aussi gros sur le théâtre ukrainien où les enjeux sont de taille, souligne Uwem-edimo Sampson.Ce 13 mars, Vladimir Poutine avait accordé un entretien à Dmitri Kisselev, directeur général du groupe Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik. Le Président russe était revenu notamment sur la situation en Afrique et la chute de l'influence française sur le continent. Il avait affirmé que Moscou ne cherchait pas à évincer Paris sur le théâtre africain.

