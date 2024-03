https://fr.sputniknews.africa/20240314/troupes-francaises-en-ukraine-par-sa-rhetorique-guerriere-macron-veut-masquer-de-reels-problemes-1065546124.html

Troupes françaises en Ukraine: par sa rhétorique guerrière, Macron veut masquer de réels problèmes

Troupes françaises en Ukraine: par sa rhétorique guerrière, Macron veut masquer de réels problèmes

Sputnik Afrique

La France a un "endettement absolument colossal", mais Emmanuel Macron parle d'envoyer des troupes en Ukraine, essayant ainsi de détourner l'attention de vrais... 14.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-14T16:26+0100

2024-03-14T16:26+0100

2024-03-14T16:26+0100

international

france

emmanuel macron

finances

françois asselineau

opinion

ukraine

troupes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1d/1064364246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d49d3f6f8cda69bbc205e74d36ea04f3.jpg

"Il y a une crise absolument fondamentale qui se pose, c'est la crise financière. La France a un endettement absolument colossal qui est de plus de 3.000 milliards à 3.000.000 milliards d'euros", affirme auprès de Sputnik Afrique François Asselineau, président du parti politique français UPR.Fin février, Emmanuel Macron n’a pas exclu l’envoi de troupes en Ukraine et aujourd'hui, il interviendra sur TF1 et France 2 pour s’expliquer sur ses propos controversés."Mais pendant qu'il lance ce genre de ballon d'essai, les médias ne parlent pas des problèmes aigus de la France et qui sont notamment financiers", avance François Asselineau, qualifiant les propos du Président français de "rodomontades". D’après le politicien, "ces dizaines de milliards d'euros" donnés à l’Ukraine, "feraient beaucoup mieux d'aller vers les pays d'Afrique ou vers les pays du Maghreb"."La France fait une politique qui ne correspond pas du tout à ses intérêts nationaux", ajoute-t-il.

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, emmanuel macron, finances, françois asselineau, opinion, ukraine, troupes