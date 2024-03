https://fr.sputniknews.africa/20240312/lafrique-du-sud-inquiete-de-la-fragilite-du-systeme-de-securite-international-1065507365.html

L'Afrique du Sud inquiète de la fragilité du système de sécurité international

L'Afrique du Sud inquiète de la fragilité du système de sécurité international

Le Président sud-africain Ramaphosa a exprimé la préoccupation de son pays face à la fragilité de l'équilibre sécuritaire mondial, ce qui nuit à la sécurité

Les conflits en Europe ou au Moyen-Orient ont aussi un impact sur le continent africain, a déclaré ce mardi 12 mars le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors d'une session de la commission bilatérale Afrique du Sud-Ghana.Des troubles qui freinent les efforts africains vers le développement, surtout après la pandémie de Covid-19, a-t-il souligné.Le responsable s'est dit "extrêmement préoccupé par les terribles événements en Palestine", alors que Pretoria avait engagé une procédure devant la Cour internationale de justice (CIJ) sur le caractère "génocidaire" des actes commis à Gaza.La situation au Soudan, en Somalie, dans le Sahel, dans l’est de la République démocratique du Congo et dans le nord du Mozambique affectent aussi le continent africain, qui doit tout mettre en œuvre pour faire "taire les armes". L'Union africaine et les diverses communautés économiques régionales doivent faire davantage dans la quête de la paix et de la sécurité, a conclu le Président sud-africain.

