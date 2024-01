https://fr.sputniknews.africa/20240115/la-position-de-pretoria-est-tres-forte-dans-le-proces-contre-tel-aviv-sur-le-genocide-a-gaza-1064627878.html

La position de Pretoria est "très forte" dans le procès contre Tel-Aviv sur le génocide à Gaza

Tel est l’avis du ministre palestinien de la Justice, Mohammed Shalalda. Dans une interview accordée à Sputnik, il a souligné que le dossier porté par... 15.01.2024, Sputnik Afrique

"En revanche, la position d’Israël est faible. L'argument en faveur de l'autodéfense contre le Hamas n'a pas de fondement juridique car l'autodéfense ne s'applique qu'en cas de conflit entre des États pleinement souverains", a expliqué le ministre.Pour lui, la présence d’un représentant israélien au tribunal est un bon signe. Cela montre que Tel-Aviv attache une grande importance au tribunal et au jugement qu'il rendra, a conclu M.Shalalda.La plainte portée par PretoriaFin décembre, l’Afrique du Sud a déposé auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) une requête accusant Israël d’"actes de génocide" à Gaza. La première audience sur cette plainte s’est tenue le 11 janvier.La Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique, ainsi que 17 autres pays ont soutenu la requête de l’Afrique du Sud, selon Rapulane Sydney Molekane, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des organisations internationales à Vienne.Des manifestations de solidarité avec l’Afrique du Sud ont eu lieu dans plusieurs ville, notamment dans à Ramallah, à Tunis et Le Cap.

