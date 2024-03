https://fr.sputniknews.africa/20240306/les-liens-entre-russie-et-afrique-permettent-de-construire-un-monde-de-paix--1065411172.html

Les liens entre Russie et Afrique permettent de "construire un monde de paix"

La Russie et l'Afrique peuvent s'épauler mutuellement pour stimuler l'emploi, l'entrepreneuriat et offrir des débouchés à leurs jeunes, a déclaré à Sputnik... 06.03.2024, Sputnik Afrique

Les collaborations entre Moscou et l'Afrique peuvent amener à un monde plus juste et stable, a déclaré à Sputnik Afrique Abdoulaye Siby, chef de projet pour Impact Hub. Bamako. Côté économie, les partenariats avec la Russie peuvent permettre de lutter contre le chômage en Afrique, en promouvant l'entrepreneuriat et en développant des programmes pour les jeunes, ajoute-t-il. Ces objectifs de paix et de prospérité sont partagés par les populations africaines, malgré un monde agité par les crises. Sputnik est un partenaire médiatique du Festival mondial de la jeunesse.

