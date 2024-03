https://fr.sputniknews.africa/20240306/bourse-des-cereales-des-brics-un-quart-des-exportations-mondiales-de-ble-et-40-de-celles-de-riz-1065414875.html

Bourse des céréales des BRICS: un quart des exportations mondiales de blé et 40% de celles de riz

Alors que les BRICS songent à créer une bourse des céréales, le groupe a quelques arguments à faire valoir dans le secteur. Voici ce que représentent ses membres sur le marché international, selon les calculs effectués par Sputnik sur la base de données des ministères russe et américain de l'Agriculture.- La Russie représentait 22% des exportations mondiales de blé en 2023 (47 millions de tonnes);- L'Inde pesait plus de 33% des exportations mondiales de riz sur le dernier exercice;- Le Brésil se distingue plutôt par ses exportations de maïs (4,6% en 2023), mais vend aussi du riz (2,3%);- La Chine est à la fois un exportateur de riz (3%) et un importateur de blé (6% des importations mondiales);- L’Égypte est aussi un gros importateur de blé (5 %).Une idée qui fait son cheminFin 2023, l'Union des exportateurs de céréales de Russie avait lancé l'idée d'une bourse de céréales spéciale pour les BRICS. Celle-ci a depuis reçu de nombreux soutiens, dont celui du Président russe. Vladimir Poutine avait notamment souligné que la plupart des indices boursiers céréaliers étaient calculés en Occident, alors que nombre de gros producteurs font partie des BRICS.La Russie à elle seule a exporté pour 43,5 milliards de dollars de produits agricoles en 2023, se positionnant désormais au 4e rang mondial pour ce type d'exportations, avait souligné le 5 mars le chef d'État.

