https://fr.sputniknews.africa/20240305/poutine-soutient-lidee-dune-bourse-de-cereales-pour-les-brics-1065405287.html

Poutine soutient l'idée d'une bourse de céréales pour les BRICS

Poutine soutient l'idée d'une bourse de céréales pour les BRICS

Sputnik Afrique

Le Président russe a appuyé l’idée de créer une bourse aux céréales dans le cadre des BRICS. Cela permettrait de secouer l'hégémonie occidentale et empêcher... 05.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-05T19:39+0100

2024-03-05T19:39+0100

2024-03-05T19:39+0100

international

brics

céréales

blé

bourse

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244781_0:74:2611:1543_1920x0_80_0_0_9522f5e9325abe260e986340e6400efa.jpg

Les BRICS comptent de gros producteurs et consommateurs de céréales, une bourse permettrait de rétablir une forme d'égalité et protéger les consommateurs contre les fluctuations des prix causées par des spéculations, a déclaré ce mardi 5 mars le Président russe.Le Président russe a assuré que la discussion serait menée au sein des BRICS.Les BRICS sur le marché des céréalesEn 2023, une crise céréalière avait émergé dans le sillage de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie. Moscou avait décidé de livrer gratuitement des denrées à plusieurs pays d'Afrique, pour assurer la sécurité alimentaire. Au total, plus de 200.000 tonnes avaient été livrés, notamment au Mali, au Burkina Faso, à la Somalie ou encore à l'Érythrée.A la fin de 2023, l’Union des exportateurs de céréales de Russie avait proposé au ministère de l’Agriculture de créer une bourse spéciale des BRICS. Selon l’Union, les pays membres des BRICS représentent 40% de la production et de la consommation mondiale de céréales. Ils produisent plus d’un milliard de céréales par an.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, céréales, blé, bourse, économie