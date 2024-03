https://fr.sputniknews.africa/20240305/la-russie-est-devenue-le-4e-plus-gros-exportateur-de-produits-agricoles-selon-poutine-1065406144.html

La Russie est devenue le 4e plus gros exportateur de produits agricoles, selon Poutine

La Russie est devenue le 4e plus gros exportateur de produits agricoles, selon Poutine

Les exportations agroalimentaires russes ont rapporté 43,5 milliards de dollars à la Russie. A présent, elle se trouve au 4e rang mondial des exportateurs de... 05.03.2024

Après des récoltes record de 2022 et 2023, la Russie a atteint le 4e rang mondial des exportateurs de produits agricoles, a annoncé ce mardi 5 mars le Président russe.Le Président a rappelé que la Russie avait enregistré des récoltes de céréales records en 2022 (157 millions de tonnes) et en 2023 (147 millions de tonnes)."C'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas de telles technologies", a noté Dmitri Patrouchev, ministre russe de l'Agriculture.Exportations en hausseSelon le Président, environ 150 pays achètent des produits agricoles russes malgré les obstacles créés par des pays inamicaux. À son avis, cela s'explique avant tout par la qualité des produits alimentaires russes.Les exportations russes de céréales pourraient atteindre 65 millions de tonnes pendant l'année agricole actuelle, soit entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, a poursuivi M.Poutine. L'année précédente, le pays a exporté entre 50 et 53 millions de tonnes de céréales.

