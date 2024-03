https://fr.sputniknews.africa/20240304/pays-riche-a-lepoque-sovietique-lukraine-a-perdu-son-industrie-selon-un-historien-francais-1065384616.html

Pays riche à l’époque soviétique, l’Ukraine a perdu son industrie, selon un historien français

Pays riche à l'époque soviétique, l'Ukraine a perdu son industrie, selon un historien français

04.03.2024

En dehors des livraisons occidentales, l'armée ukrainienne est équipée d’anciens équipements soviétiques, elle "est obligée constamment de demander de l’argent, des obus, du matériel qu’elle ne produit pas", a déclaré à Sputnik Afrique l'historien et journaliste Laurent Brayard.À court de munitionsEt de rappeler que l’Ukraine "était l’un des plus grands producteurs d’armes dans le monde, surtout d’armes légères et de chars" alors qu’elle quittait l’Union soviétique. "On se souvient aussi de la compagnie Antonov pour les avions, etc", ajoute M.Brayard.A présent, ce pays est incapable de tenir la cadence en matière de munitions et d'obus, ajoute l'historien.D’ailleurs, l'Occident lui-même ne semble pas en mesure de produire assez d’équipements et de munitions pour approvisionner Kiev. L'armée ukrainienne tire en effet entre 5.000 et 8.000 obus de 155 mm par jour, alors que la France ne peut par exemple en produire que 20.000 par an, avait récemment admis Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat.Fin février, Volodymyr Zelensky avait affirmé que sur le million d'obus promis par l'UE en 2023, il n'en avait reçu que 30%.

