https://fr.sputniknews.africa/20240118/la-france-et-lue-ont-un-train-de-retard-pour-la-production-de-munitions-destinees-a-lukraine-1064673076.html

La France et l’UE ont un train de retard pour la production de munitions destinées à l’Ukraine

La France et l’UE ont un train de retard pour la production de munitions destinées à l’Ukraine

La France produit en un an autant d'obus de calibre 155 mm que l'Ukraine en dépense en quelques jours, a constaté le sénateur français Cédric Perrin. 18.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-18T09:04+0100

2024-01-18T09:04+0100

2024-01-18T09:04+0100

donbass. opération russe

france

ue

ukraine

russie

munitions

obus

calibre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064672613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f118a1bc3d85fc10ff9c56f4e86cf65c.jpg

Quotidiennement, les Ukrainiens tirent entre 5.000 et 8.000 obus de calibre 155 mm, alors que Paris en produit 20.000 par an, a déclaré le 17 janvier Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat.Ce volume serait "l’équivalent de trois ou quatre jours de combat en Ukraine", a-t-il fait savoir. "La production nationale et européenne est extrêmement faible, l’économie mise en place n’est pas à la hauteur des attentes" ukrainiennes, a-t-il insisté.

france

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, ue, ukraine, russie, munitions, obus, calibre