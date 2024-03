https://fr.sputniknews.africa/20240304/la-tunisie-veut-envoyer-plus-detudiants-de-ces-filieres-en-russie-1065381325.html

La Tunisie veut envoyer plus d'étudiants de ces filières en Russie

Les autorités tunisiennes sont en train d'améliorer les opportunités pour les jeunes tunisiens d’aller faire leurs études en Russie, surtout dans les domaines économique et technique a déclaré ce lundi 4 mars à Sputnik le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche.Selon le ministre, les étudiants tunisiens sont séduits par la perspective d'études en russe et certains veulent "maîtriser parfaitement" cette langue.Les étudiants africains sont les bienvenus en RussieLa Russie avait récemment décidé d'augmenter l'octroi de bourses pour certains étudiants étrangers, en particulier maliens et centrafricains. Bangui souhaiterait d'ailleurs qu'une école pour apprendre la langue russe et un lycée pour spécialistes s'ouvrent en Centrafrique, en collaboration avec Moscou.L'Université Panafricaine, qui regroupe 51 pays, songe par ailleurs à inclure des cours de russe dans son cursus.L'éducation est l'un des thèmes phares du Festival mondiale de la jeunesse, qui se déroule du 1er au 7 mars sur le territoire fédéral russe de Sirius, au bord de la mer Noire.

