La Russie augmente les bourses d'études destinées aux Africains

La Russie augmente les bourses d'études destinées aux Africains

Moscou a décidé d'augmenter l'octroi des bourses d'études aux Africains, dont les étudiants de Centrafrique, selon le ministère russe des Affaires étrangères... 29.11.2023, Sputnik Afrique

Le quota d'étudiants de la République centrafricaine dans les universités russes a été multiplié par neuf, a annoncé le 29 novembre le ministère russe des Affaires étrangères.De même, la Russie a procuré au moins 290 bourses d'études disponibles pour les Maliens désireux d'embrasser des formations en Licence, Master et Doctorat au titre de l'année universitaire 2024-2025, a fait savoir le ministère malien de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.Étudier avec une bourse ou à ses propres fraisEn Russie, tout Africain peut soit prendre en charges ses études, soit suivre des cours à titre gratuit en bénéficiant d’un quota spécial pour les étudiants étrangers offert par le gouvernement. Ces derniers ne paient pas leurs études et touchent une bourse à hauteur de 19 dollars par mois. Ils sont logés gratuitement dans des cités universitaires.Pour jouir d'une sélection, le candidat doit faire une demande auprès de l'ambassade de Russie dans son pays d'origine ou auprès de Rossotroudnitchestvo, une agence fédérale russe qui fait la promotion des relations internationales et de la coopération humanitaire entre la Russie et d’autres États.Directives à suivre pour étudier en RussieDepuis l'époque de l’URSS, les étrangers, notamment les Africains, font leurs études en Russie, réputée pour son système éducatif. Une personne voulant faire y étudier doit se soumettre à quelques procédures: Une fois en Russie, le nouvel étudiant commence avec des cours préparatoires, notamment l'apprentissage de la langue russe, pour ensuite commencer son cursus scolaire.

