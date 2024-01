https://fr.sputniknews.africa/20240123/luniversite-panafricaine-pourra-bientot-proposer-des-cours-de-russe-en-ligne-1064753007.html

L’Université Panafricaine pourra bientôt proposer des cours de russe en ligne

Regroupant les étudiants de 51 pays, l’Université Panafricaine pourrait se doter d’une formation en ligne de la langue russe. La création d’un tel département... 23.01.2024, Sputnik Afrique

Son ouverture aidera à consolider les efforts des spécialistes des Centres d'éducation ouverte lancés en 2023 par le ministère russe de l’Éducation dans 28 pays africains, indique l’instanceUn agenda bien rempliLes parties ont abordé plusieurs autres sujets. Parmi eux, l'élaboration d'un mémorandum d'entente dans l'éducation entre la Commission de l’UA et les ministères russes concernés. Il a été décidé de créer un groupe de travail qui présentera le projet du document en juin prochain lors du Forum international des ministres de l'Éducation.La Russie a proposé à l’Union africaine de développer le concept du Consortium des universités pédagogiques russes et celles des pays de cette organisation. En effet, les méthodes et les technologies développées par les spécialistes russes peuvent accélérer la formation du corps enseignant des écoles africaines et améliorer la qualité de l'enseignement, souligne le Centre de coopération internationale.La coopération dans le domaine des repas scolaires a également été au cœur du rendez-vous. Cette mesure de soutien est extrêmement pertinente pour les familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, a noté de son côté le commissaire de l’éducation au sein de l’UA, Mohammed Belhocine.La rencontre a eu lieu au siège de l’organisation en présence de :

