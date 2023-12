https://fr.sputniknews.africa/20231228/luniversite-russe-synergy-ouvrira-une-filiale-au-burkina-faso-1064355605.html

L'université russe Synergy ouvrira une filiale au Burkina Faso

Le président de la société Synergy, qui comprend l'université du même nom, Vadim Lobov, s'est mis d'accord sur ce sujet avec le Premier ministre burkinabè... 28.12.2023, Sputnik Afrique

La délégation universitaire a été reçue par le chef du gouvernement à Ouagadougou ce 27 décembre.Des spécialistes russes "formeront également le personnel enseignant pour l'espace éducatif numérique" et prendront part "à la création d'un système national de tests d'orientation professionnelle", a-t-il assuré.Le ministre burkinabè de l'Education nationale Joseph Ouédraogo a soutenu cette initiative. Selon lui, le développement des technologies numériques dans le domaine éducatif permettra de renforcer les relations entre les deux pays.Les deux parties ont discuté d’autres questions urgentes pour le Burkina Faso, dont le soutien aux programmes visant à améliorer l'efficacité des activités agricoles. Vadim Lobov a souligné que le pays africain avait besoin de technologies modernes et de spécialistes pour restaurer la fertilité des sols et la qualité de l'eau.

