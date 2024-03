https://fr.sputniknews.africa/20240303/face-a-lechec-de-la-contre-offensive-ukrainienne-ottawa-sobstine-dans-son-soutien-a-kiev-1065372657.html

Face à l'échec de la contre-offensive ukrainienne, Ottawa s’obstine dans son soutien à Kiev

Suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne, certains alliés de Kiev se montrent moins enclins à de nouvelles livraisons d'armes. Pourtant, d'autres... 03.03.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, Ottawa s'est dit prêt à débourser cette année 3,02 milliards de dollars de soutien financier et militaire à Kiev. Cette enveloppe s'ajoute à plus de 9,5 mds dépensés par le Canada pour soutenir l'Ukraine depuis début 2022.Fidélité exemplaireMalgré les victoires de l'armée russe sur le terrain, le ton des déclarations des officiels canadiens ne semble pas changer depuis le début de la contre-offensive de Kiev:Le soutien du Canada en chiffresSelon les sources officielles, le Canada a consacré plus de 13,3 milliards de dollars à l'assistance à l’Ukraine.La plus grande partie de ce montant, soit 7,4 milliards de dollars, représente l’aide financière.L'aide militaire se situe à hauteur de 4 milliards de dollars. Elle comprend des obusiers M777, des chars Leopard 2, des véhicules blindés de soutien au combat, des centaines de milliers de munitions, des caméras pour drones à haute résolution, des vêtements thermiques, des gilets pare-balles et du carburant.Ensuite, 352,5 millions de dollars ont été dépensés en aide humanitaire et 186 millions de dollars en aide au développement.Avertissements de MoscouMoscou a réitéré à maintes reprises que tout matériel militaire fourni à l’Ukraine serait considéré comme une cible légitime pour l’armée russe.Le Kremlin a toujours mis en garde contre la poursuite des livraisons d'armes à Kiev, affirmant que cela ne servira qu’à faire traîner le conflit.

